Kırklareli'nde 49 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 49 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyü ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerce iki ayrı bölgelerde yapılan araştırmada 49 Fas, Filistin, Somali ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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