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Kırklareli’nde tren raylarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Taşağıl köyünde tren raylarının kesilerek çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, 53 tren rayının çalındığını tespit etti. Ekiplerce bölgede yapılan kamera incelemesinde rayları M.D. ve M.S’nin çaldığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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