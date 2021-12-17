Kırklareli’nde engelliler Metin Şentürk konseriyle eğlendi

Kırklareli'nde "Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında şarkıcı Metin Şentürk konser verdi.



Kırklareli Valiliği tarafından yürütülen "Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında şarkıcı Metin Şentürk, Esnaf Sanatlar Odaları Birliği Düğün Salonu'nda engellilerle bir araya geldi. Şentürk, şarkılarını seslendirirken kimileri eşlik etti, kimileri ise telefonlarıyla video çekti.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmasında, sevginin her türlü engeli aştığını belirterek, “Hepimiz birer engelli adayıyız aslında, kimi zaman ne şekilde ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Sevgi her türlü engeli aşıyor. Herkese yaşama sevincini, mutluluğu aşılayarak sevginin ne demek olduğunu; müziği, eylemleri ve söylemleriyle gösterdiği güzel insanla birlikte olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimize moral ve motivasyon olması amacıyla bu geceyi tertipledik. Herkese güzel eğlenceler diliyorum. İnşallah 2022 yılı hayırlara vesile olur. İnşallah korona virüs sürecinin bittiği, aynı zamanda dünyada alt üst olan dengelerin, ekonomik dengelerin normale döndüğü, dünya insanlarının barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.



Etkinliğe Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile kurum müdürleri ve engelliler katıldı.

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