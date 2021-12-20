Karantinayı ihlal eden kişi köy meydanında gezerken yakalandı

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Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi köy meydanında gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında E.K’ye sorgulama yaptı. Yapılan sorgulama sonucunda E.K’nin korona virüsü nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit etti.

E.K’ye karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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