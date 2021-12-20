Otoparkta minibüsler arasında sürpriz evlilik teklifi



Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan turizm firması sahibi Berk Şarlı (24), kız arkadaşı Ayça Yonca'ya (22), otoparka çekilen 20 minibüsün arasında evlenme teklifi etti.

Turizm firması sahibi Berk Şarlı, kız arkadaşı Ayca Yonca'ya evlenme teklifini Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi otoparkında yaptı. Şarlı, ailesi ve yakınları ile 20 minibüsü otoparka getirerek, U şeklinde park etti. Minibüslerin arasına kırmızı halı serip, yere de 'benimle evlenir misin?' yazısı yazıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Berk Şarlı, kız arkadaşı Ayça Yonca ile birlikte araçla alana geldi. Minibüslerden de 'benimle evlenir misin?' şarkısı çalındı. Ayça Yonca ve Berk Şarlı, araçtan indikleri sırada konfetiler patladı, meşaleler yakıldı ve etraftakiler de alkışladı.

Araçtan inen Yonca, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kırmızı halının üzerinde yürüyen Şarlı, Yonca'nın karşısında diz çökerek, cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Yonca, Şarlı'nın teklifini kabul etti. Alkışlar eşliğinde sarılan çift, daha sonra dans etti.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2021-12-20 15:31:33



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