Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde kamyona arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, BüyükkarıştıranMuratlı arasında D100 karayolu yakınlarında bir fabrika önünde meydana geldi. İsmail K. (48) idaresindeki 06 AFU 255 plakalı otomobil, Muratlı yönüne doğru ilerlerken sürücünün dikkatsizliği sonucu önünde seyreden M.Ş. yönetimindeki 39 TF 650 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan İsmail K., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Muratlı’dan gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen İsmail K. hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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