Kırklareli’de droneli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’de drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent girişinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Ekipler, denetimde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan 14 sürücüyü drone ile tespit edip cezai işlem uyguladı.

Öte yandan bazı sürücülerin drone cihazını görünce emniyet kemeri taktığı görüldü.

Kent giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.