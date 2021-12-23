Kırklareli’nde yangın: 1 kişi yaralandı

Kırklareli’nde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 32'inci sokak bulunan bulunan bir binanın 5'inci katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri binada bulunanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerince kısa süreden söndürülen yangında yaralanan Cüneyt Boyacı yaralandı.

Yaralanan Boyacı 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Evde maddi hasar meydana geldi.

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