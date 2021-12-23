Çatıdan düşen 2 kardeş yaralandı

Kırklareli’nde çatıda çalışan 2 kardeş dengesini kaybetmesi sonucu 3 metreden düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde çatıda tamirat yapana B.A. ve M.A. kardeşler dengelerini kaybetmesi sonucu çatıdan düştü. Yaralanan kardeşler Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, B.A. ve M.A. kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.