Kırklareli’nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda kent genelinde gündem maddeleri ve korona virüs pandemisi ile mücadele çalışmaları kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.