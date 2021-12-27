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Kırklareli’nde trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Kırklareli’nde trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay dün saat 17.30 sırasında Ataköy ile Ceylanköy arasında meydana geldi. 39 ND 819 plakalı aracıyla seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan baba ile kızı itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili işlemlere başlandı.

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