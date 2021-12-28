Kırklareli'de 645 litre sahte içki ele geçirildi; 16 gözaltı

Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği operasyonlarda 645 litre sahte içki ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretip, satışını yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis, çalışmanın ardından belirlediği şüphelilerin adreslerine operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 645 litre sahte içki, 26 litre etil alkol, 128 gümrük kaçağı sigara, 78 puro ile 460 makaron ele geçirip, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltındaki 16 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU
2021-12-28 13:36:23
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