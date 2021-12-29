Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

İHA

Kırklareli Valiliğinden sel açıklaması

Kırklareli Valiliği sel afetinden etkilenen bölgelere yönelik açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli'de bir anda bastıran sağanak yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşması sonucu birçok evi ve caddeyi su bastı. Bazı bölgelerde ise araçlar selde mahsur kaldı.
Konuyla ilgili Kirklareli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle başta Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ilçelerimiz ile Alpullu Beldemiz olmak üzere yağışlardan etkilenen tüm yerleşim yerlerinde Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in yönetim ve koordinasyonunda İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları, DSİ, Kızılay ve tüm yardım ve destek ekiplerimiz ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir.
Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sele kapılan kazlar kamerada
YEREL HABERLER Sele kapılan kazlar kamerada
Kırklareli’nde dere taştı, otomobil akıntıya kapıldı İş çıkışı eve giderken suya kapılan otomobilde bulunan 2 genç o anları anlattı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde dere taştı, otomobil akıntıya ...
Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere büyük darbe: 20 ton sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere büyük darbe: 20 ...
Kırklareli’nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde dere taştı, mahsur kalanlar iş ...
Kırklareli'de 665 litre sahte içki ele geçirildi; 23 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kırklareli'de 665 litre sahte içki ele geçirildi; 23 ...
Kırklareli'de 665 litre sahte içki ele geçirildi; 23 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kırklareli'de 665 litre sahte içki ele geçirildi; 23 ...
Kırklareli'de 665 litre sahte içki ele geçirildi; 23 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kırklareli'de 665 litre sahte içki ele geçirildi; 23 ...
Tüketilmesi uygun olmayan 4 ton 250 kilogram et ele geçirildi 4 ton 250 kilogram et enerjiye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Tüketilmesi uygun olmayan 4 ton 250 kilogram et ele ...
Kırklareli’nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'de 645 litre sahte içki ele geçirildi; 16 gözaltı
YEREL HABERLER Kırklareli'de 645 litre sahte içki ele geçirildi; 16 ...
Kırklareli'de 645 litre sahte içki ele geçirildi; 16 gözaltı
YEREL HABERLER Kırklareli'de 645 litre sahte içki ele geçirildi; 16 ...
Trakya’da sıradan bir gün: Bir yandan çöp topladı, diğer yandan Roman havası oynadı Temizlik işçilerinin çöp toplarken göbek atması yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Trakya’da sıradan bir gün: Bir yandan çöp topladı, ...
4. dozu olan Vali'den aşı çağrısı
YEREL HABERLER 4. dozu olan Vali'den aşı çağrısı
Kırklareli’nde çıkan yangında çok sayıda saman kül oldu
YEREL HABERLER Kırklareli’nde çıkan yangında çok sayıda saman kül ...
Kırklareli’nde trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde trafik kazası: 2 yaralı
Takla atan araçtan sağ çıktılar
YEREL HABERLER Takla atan araçtan sağ çıktılar
Kırklareli’nde bir kişi aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli’nde bir kişi aracında ölü bulundu
Kırklareli’nde Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Kırklareli’nde Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı ...
Kırklareli’nde evsiz yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde evsiz yaşlı adam bakım merkezine ...
Kırklareli’nde süt hijyeni kursu verildi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde süt hijyeni kursu verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.