Derenin taşması sonucu evinde mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi botla kurtarıldı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşması sonucu evinde mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi bot yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Lüleburgaz'da sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, dün akşam askeri araçlar ile tahliye edilmişti.

Yıldırım Mahallesi'nde 2 katlı bir binada oturan 3'ü çocuk 8 kişinin yoğun su birikintisi nedeniyle evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Dün akşamdan beri evde mahsur kaldıklarını dile getiren Saray Tayfur, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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