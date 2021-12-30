Selde hayat kurtaran kahramanlar bu kez evlerin temizliği için kolları sıvadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dere taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtaran vefakar AFAD görevlileri, bu kez de evlerin temizliği için kollarını sıvadı.

İki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle dere taşmış, Yıldırım ve Yılmaz mahallelerinde birçok ev ve iş yerlerini su basmıştı. Taşkın sonucu evlerinde mahsur kalan birçok vatandaş AFAD ve belediye ekiplerince kurtarılmıştı. Dün, iş makinalarının ulaşamadığı bir alanda AFAD ekipleri bot yardımıyla, aralarında çocukların da olduğu vatandaşları kurtardı.

Suların çekilmesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri bu kez de vatandaşların evlerini temizlik için kolları sıvadı. AFAD ekiplerinin yardıma geldiklerini dile getiren Ayşegül Duran, suların birden geldiğini belirterek, “Ben işteydim. Beni aradılar, su geliyor dediler. Hemen geldik, evdeki halıları kaldırdık. Sonra dışardan taş getirdik, eşyaların altına koyduk ama olmadı. Tekrar içeri girdik, odalara baktık, köpür köpür sular geliyor. Temelden girdi. Şu anda AFAD ekipleri geldi, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun. Zaten elimiz ayağımız tutmuyor” dedi.

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