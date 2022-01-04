Kırklareli barajından su salınacak

Mevsimsel yağışlar sebebiyle Kırklareli Barajı'ndan kontrollü su salınacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “İlimiz sınırları dahilinde mevsimsel yağışlar neticesinde sorumluluk sahamızda bulunan Kırklareli Barajının doluluk oranı hızla artmakta olup yağışların önümüzdeki tarihlerde de devam edeceği öngörüldüğünden depolama tesisine su gelişi devam edecektir. Kırklareli Barajının depolama kapasitesinin tam dolması halinde kontrolsüz dolu savak çalışacağından Şeytandere deresinde taşkınlara ve taşkın hasarlarına neden olmaması için baraj emniyetini sağlayacak kota ulaşıncaya kadar gelen fazla su dip savaktan 3 m/saniye olacak kadar Şeytandere deresine deşarj sağlanacaktır. Tahliye edilen su miktarı kademeli olarak arttırılacaktır. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

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