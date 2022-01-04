Askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı

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Kırklareli’nde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyünde askeri yasak bölgeye 3 kişinin girdiğini fark eden 4. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler M.Ö., H.Ö. ve T.D.'yi askeri yasaklı bölgede yakaladı.

Ekiplerce yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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