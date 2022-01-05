DSİ’den Kırklareli için taşkın uyarısı

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Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü Dolhan Göleti rezervuarlarının dolması nedeniyle taşkın riskine karşı uyardı.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Dolhan Göleti rezervuarları dolmuş olup kontrolsüz serbest akışlı dolu savak çalışmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurarak vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

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