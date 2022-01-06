Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti Vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti Vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

İHA

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti Vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında birinci sırada olan Kırklareli’nde maskesiz gezen vatandaşlar ‘pes’ dedirtti.
Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Bir önceki hafta 445,63 olan vaka sayısı, 18 24 Aralık tarihleri arasında 468,85’e yükseldi. Bununla birlikte kenttin en işlek caddelerinde korona virüs önlemlerini hiçe sayıp maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar “pes” dedirtti.
Vakaların artış sebebinin kurallara uyulmadığını dile getiren Zait Demirtaş, “Tek çare vatandaşların tedbirlere uyması ve aşılarını olması. Ben mesela 3 tane aşı oldum, bu hafta da 4. aşımı olacağım. Vatandaşlar aşıya ve tedbirlere riayet etmesi gerekiyor ki kolay atlatalım hastalığı. Vatandaşlar genelde tedbirlere uymuyor. Bakıyorsun çoğunun maskesi yok. Boş boş gezinenler var. Biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini görüyoruz. Vaka sayılarının çıkması önemli değil, aşı vurulmazsa sıkıntı oluyor. Aşı vurulduğu zaman pek endişe olarak görmüyorum. Devletimiz diyorsa 'Biz sizin için aşı yaptık.' gidin ama yerli ama diğer aşılar fark etmiyor, aşınızı olun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’de bir hasta, helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi
YEREL HABERLER Kırklareli’de bir hasta, helikopter ambulans ile ...
DSİ’den Kırklareli için taşkın uyarısı
YEREL HABERLER DSİ’den Kırklareli için taşkın uyarısı
Askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı
Kırklareli barajından su salınacak
YEREL HABERLER Kırklareli barajından su salınacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.