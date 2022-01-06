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750 saat kameraları izleyen jandarma ‘Yazlık ev’ hırsızlarını yakaladı Jandarma yemedi içmedi 30 gün boyunca kameraları izledi: 14 bin araç görüntüsü incelendi

İHA

750 saat kameraları izleyen jandarma ‘Yazlık ev’ hırsızlarını yakaladı Jandarma yemedi içmedi 30 gün boyunca kameraları izledi: 14 bin araç görüntüsü incelendi

Kırklareli’deki yazlık bir evde 25 bin TL değerinde güneş panellerini çalan şahıslar, 720 saat kamera kaydının izlenmesiyle yakayı ele verdi.
Kırklareli Pınarhisar İlçesi Kaynarca Beldesinde yazlık evi bulunan ve İstanbul ilinde ikamet eden M.Ş.A. isimli şahıs, 01 Ocak 2022 günü saat 14.00 sıralarında yazlık evinden piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 16 adet güneş panelinin çalındığını ihbar etmesi üzerime jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Kırklareli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde, ihbar tarihinden geriye doğru bölgeye giriş ve çıkışları gören 3 farklı noktadaki kameralardan toplam 720 saat kamera kaydı ile PTS’lerden şüpheli şekilde geçiş yapan yaklaşık 14 bin araç görüntüsü incelendi. İncelemeler neticesinde 23 Aralık 2021 gecesi 18.0021.00 saatleri arasında olay bölgesine birkaç kez girişçıkış yaptıktan sonra Tekirdağ’ın Çerkezköy istikametine giden gri renkli kapalı kasa panelvan türünde bir araçtan şüphe üzerine takibe alındı.

Şüpheli kameralardan teşhis edildi
Araştırmasını derinleştiren Jandarma, söz konusu aracın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden F.Ş. isimli bir kadının üzerine kayıtlı olduğunu, kadının herhangi bir suç kaydı olmamakla birlikte aracın hırsızlık suçundan kaydı bulunan eşi H.Ş. tarafından kullanıldığını tespit edildi. PTS görüntülerinden şüpheli aracı kullanan H.Ş. isimli şahıs teşhis edildi.
JASAT ekiplerince 04 Ocak 2022 Salı günü Tekirdağ ili Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesinde düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi H.Ş. kullandığı araçla birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın Jandarmada verdiği ifadede, hırsızlık suçunu aynı mahallede ikamet eden S.M. ve S.D. isimli şahıslarla birlikte işlediği ortaya çıktı.

Paneller sahibine teslim edildi
Diğer şüphelilerin de yakalanması üzerine çalınan güneş panellerinin Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Mahallesinde ikamet eden M.K. isimli şahsa satıldığı tespit edildi. Çalınan malzemeleri satın aldığını kabul eden M.K., 16 adet güneş panelini teslim etti. Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs hakkında adli işlemlere ilave olarak M.K. hakkında da “Suç Eşyasını Satın Almaktan“ işlem yapıldı. Uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlarından kayıtları bulunan şahısların Jandarmada işlemleri devam ediyor.

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