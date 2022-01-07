Askeri yasak bölgede 4 kişi yakalandı

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Kırklareli’nde askeri yasak bölgeye giren 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde askeri yasak bölgeye 4 kişinin girdiğini fark eden Malkoçlar Piyade Hudut Karakolu ekipleri harekete geçti. Ekipler A.S, S.K, V.B. ve S.K'yi askeri yasaklı bölgede yakaladı.

Ekiplerce yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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