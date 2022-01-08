Vakaların arttığı Kırklareli’de denetimler sıklaştı

Türkiye genelinde korona virüs vakalarının en çok arttığı iller arasında 1'inci sırada yer alan Kırklareli’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kural ihlallerine geçit verilmiyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1'inci sırada yer aldı. Bir önceki hafta 445,63 olan vaka sayısı, 1824 Aralık tarihleri arasında 468,85’e yükseldi. Bununla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kenttin giriş çıkışlarının yanı sıra çeşitli bölgelerde de denetimlerine devam ediyor. Yaya olarak da denetimlerini sürdüren ekipler, kenttin işlek caddelerinde maske ve mesafe kuralına uymayanları uyardı, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske verdi.

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