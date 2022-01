Kırklareli'de fırtına sonrası hasar tespiti

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ,(DHA)-KIRKLARELİ'de dün gece etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Saatte 110 kilometre hızla esen fırtınada meydana gelen hasarın tespiti yapılıyor.

Kırklareli'de dün saat 22.00 sıralarında etkili olan ve saatte hızı 110 kilometreyi bulan fırtına 11 binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi, ağaçların üzerine devrildiği 3 araçta hasar oluştu. Elektrik direklerinin devrilmesi ve enerji nakil hatlarının da kopması nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin elektrikleri kesildi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bu gece de etkili olmasını beklediklerini belirterek, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İl merkezi ve Kofçaz ilçesinde bugün eğitime ara verilen Kırklareli'de valilik, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan şiddetli fırtına ve olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Valimiz Osman Bilgin'in koordinasyon ve yönetiminde ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımızın eş güdümünde yürütülen hasarların önlenmesine yönelik saha çalışmaları ile birlikte olumsuz hava koşulları sebebiyle maddi hasara uğrayan tüm vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Olumsuz hava şartları sebebiyle maddi hasara uğrayan tüm vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı merkezimize bildirmeleri durumunda, teknik ekiplerimizce hasar tespitleri yapılacaktır. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Allah ülkemizi ve ilimizi her türlü afetten korusun" denildi.

'ÇOK KORKTUK'

Fırtınada evinin çatısı yerinden sökülerek yan binanın üzerinde devrilen Tansel Mesutoğulları, "Rüzgarın şiddetinden dolayı çatı yerinden kalkarak, yüzde 80'i yan taraftaki evin çatısına devrildi. Hasarımız tespit yapıldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Celal Mesutoğulları da "Evde oturuyorduk, çok gürültülü bir ses geldi, korktuk ve hemen dışarı çıktım baktım ki evimin çatısına çatı devrilmiş. Çok korktuk, bizim çatıda da hasar oluştu" diye konuştu. Bahriye Durmaz ise, "Akşam bir gürültü duydum ve sabaha kadar uyuyamadık. Çok korktuk. Çok ses geldi ve kaza olmuş sandık. Sonra çatının uçtuğunu gördük. Mahalleli olarak sabaha kadar kimse uyumadı" dedi.

'ARABALARIMIZ NEREDEYSE TERS DÖNECEKTİ'

Fırtınada halı sahasının büyük zarar gördüğünü söyleyen Murat Baytaroğlu, "Biz bu sahayı 5 yıl önce yaptık ve o günden bu yana işletiyoruz. Açıkçası elimizde avucumuzda ne varsa buraya yatırdık. Daha önce de rüzgarda brandalarımız yırtılıp küçük çaplı hasarlar olmuştu ama bu fırtına çok aşırı derece zarar verdi. Fırtınada buradaydık ve o an brandalar yırtılıp uçmaya başladı. Hemen dışarı çıktık ve daha sonra demirler sağa sola uçmaya başladı. Allah'tan kimseye zarar vermedi. Arabalarımız neredeyse ters dönecekti. Büyük demir profiller parçalandı, yerle bir oldu. Zararımız 1,5 ile 2 milyon arasında. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

