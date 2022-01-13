Lüleburgaz İtfaiyesi 2021’de 525 yangına müdahale etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde itfaiye ekipleri 2021 yılında toplam 525 yangına müdahale ederken, 599 arama ve kurtarma faaliyetinde bulundu.

Lüleburgaz İtfaiyesi için 2021 yılı hareketli geçerken, yangından kazaya, arama kurtarma operasyonlarından orman yangınlarına kadar çok sayıda alanda tüm canlıların hayatını kurtarmak için yüzlerce olaya anında müdahale edildi. İtfaiyesi ekipleri, 2021’de 63 konut, 31 fabrika, 227 anız, 49 trafo, 2 de orman yangını olmak üzere toplam 525 yangını söndürürken, 599 adet arama kurtarma faaliyetinde yer aldı. İtfaiye ekipleri ayrıca 2021 yılında 78 adet trafik kazasına da hızlı bir şekilde müdahale etti.



Akdeniz’de de vardı

Lüleburgaz ve çevresindeki en donanımlı itfaiyelerden biri olan Lüleburgaz İtfaiyesi, Lüleburgaz çevresindeki olaylara takviye olarak gitmekle kalmadı, ağustos ayında Akdeniz Bölgesi’nde meydana gelen orman yangınlarına da desteğe gitti. Kırklareli’nden gönüllü bir şekilde tek ekip olarak Akdeniz’deki orman yangınlarına müdahaleye giden Lüleburgaz İtfaiyesi personeli, orman yangınlarıyla günlerce mücadele etti.

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