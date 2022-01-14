Kırklareli’nde 34 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Çağlayık köyünde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, ülkeye yasadışı yollardan giren 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan 34 kaçak göçmen, işlemlerin sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.