Kırklareli’nde 34 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Çağlayık köyünde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, ülkeye yasadışı yollardan giren 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan 34 kaçak göçmen, işlemlerin sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.