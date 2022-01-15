Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor

DHA

Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor


Uğurcan KARAOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanakta taşan Lüleburgaz Deresi sularının tehdit ettiği, yan yatan 3 binanın valilik kararıyla yıkımına başlandı. 
Lüleburgaz'da 28 Aralık 2021'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, ilçede bulunan Lüleburgaz Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 304 kişi, AFAD ve belediye ekipleri ile askerler tarafından kurtarıldı. Sel sonrası bölgede 3 binanın yan yatarak, yıkılma tehlikesinin oluştuğu tespit edildi. Binaların tahliye edilmesinin ardından Kırklareli Valiliği, yıkım kararı çıkardı. Devlet Su İşleri'ne ait kepçeyle bölgede yıkımlara, Taştan ailesinin 3 katlı evinden başlandı. Yetkililer, pazartesi günü kalan 2 binanın da yıkım işlemine başlanacağını belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2022-01-15 16:22:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 34 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 34 kaçak göçmen yakalandı
Lüleburgaz İtfaiyesi 2021’de 525 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Lüleburgaz İtfaiyesi 2021’de 525 yangına müdahale ...
Havalandırmayı keserek kediyi kurtardılar
YEREL HABERLER Havalandırmayı keserek kediyi kurtardılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.