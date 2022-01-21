Kırklareli’nde karne heyecanı

20212022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle Kırklareli’nde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

20212022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son ders zili çaldı. İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Kırklareli’nde Hamdi Helvacı İlkokulunda da karne heyecanı yaşandı.

Vali Osman Bilgin, öğrenci ve velileri kovid19 kurallarına uyulması konusunda uyardı. Vali Bilgin, eğitim ve öğretimin önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretime aralıksız devam ettiler. Bu bizim için özellikle korona virüsün yaşandığı ve şuanda yeniden pik yaptığı dönemde büyük bir mutluluk. Lütfen bundan sonra süreçte de bize bu korona virüsle mücadelede artık yaşamı normal yaşamak için yani kesintiye uğratamamak için hiçbir şekilde iş yerlerinin kapanmaması yaşamın durmaması için kurallara uyalım” dedi.

Türkiye’nin mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Bilgin, “Okulumuzda 19 tane yabancı uyruklu öğrencimiz var. Çok kısa bir sürede Türkçeyi öğrendiler. Ülkemizde Türk kültürünü örf ve adetlerimizi öğrendiler. Çok şükür biz onlara yuva olduk. Bu gün Avrupa’da sınırda öldürülen bir sürü vatandaş varken dünyada farklı ülkelerden gelen vatandaşlar öldürülürken ülkemiz onlara kucak açtı ve Türkçeyi öğreterek bu çocuklarımız bu gün ülkemizin kültürlerini öğrenerek kendi ülkelerine belki zamanla dönecekler belki ülkemizde yaşayacaklar, ülkelerinin burada temsilcisi olacak. Dolayısıyla ülkemiz açısından bu gurur verici” şeklinde konuştu.

Öte yandan okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak.

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