Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de sınır kapısına yakın ormanda kaybolan 4 kişiye ekiplerin 10 saat süren arama-kurtarma çalışmasıyla ulaşıldı.
Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanda 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede jandarma ekiplerinin desteği ile yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, Çağlayık köyü yakınlarında bulundu. Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2022-01-23 15:08:34
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