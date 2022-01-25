Trakya buz kesti Yüksek kesimlerde kar kent merkezlerinde soğuk çilesi

Hafta sonu etki olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kara düşen Trakya’da süs havuzları dondu.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gecede, gündüzde sıfırın altında seyrettiği kentlerde ‘ayaz’ etkili oluyor. Soğuk hava sebebiyle Trakya’da süs havuzları buz tuttu. Havuzlarda güvercinler buz tabakasını kırarak su içmeye çalıştı.

Kırklarelili Vehbi Gündoğdu, yüksek kesimlerde yağan kar yağışının kent merkezini soğuk hava olarak etkilediğini belirterek, “Yüksek kesimlerdeki karın soğukluğu maalesef Kırklareli kent merkezine geliyor. Karda bu sene kent merkezini es geçti. Bugün hava baya soğuk, herhâlde hissedilen eksi 8 olabilir. Yaşlı vatandaşlarımız soğuk havada dışarı çıkmamaları gerektiğini öneriyorum” dedi.

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle yolların kapandığını ve gidemediğini belirten tır şoförü Mehmet Polat, Edirne’de soğuk havaya teslim olduklarını söyledi. Polat, “Kış koşulları sebebiyle İstanbul’da yollar kapalı. Hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Biz şuanda İstanbul tarafına gideceğiz. Gişelerde yollar kapalı diye gidemiyoruz. Çok soğuk. Dışarıda kalan vatandaşlarımıza Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

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