Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor

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İstanbul’da meydana gelen yoğun kar yağışı sonrasında D100 Karayolu’nun Çatalca bölümünde mahsur kalan tırlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarılıyor. Kara saplanan tonlarca ağırlığındaki araçlar, iş makinelerine bağlanan halatlarla çekiliyor.

İstanbul’da son yıllarda meydana gelen aşırı kar yağışı sonrasında yollarda mahsur kalan araçlar çok sayıda ekip tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. Birçok bölgeden İstanbul’a desteğe gidilirken, desteğe gidenler arasında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden gönderilen iş makineleri de yer aldı. İş makineleri yolda mahsur kalan tonlarca ağırlığındaki araçları halat yardımıyla büyük bir uğraş sonucu saplandıkları kardan çıkarıyor.

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