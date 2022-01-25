İstanbul’a araç trafiği açıldı, KYK yurtlarında kalan vatandaşlar evlerine gitmek için yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’a araç trafiği açıldı, KYK yurtlarında kalan vatandaşlar evlerine gitmek için yola çıktı

İHA

İstanbul’a araç trafiği açıldı, KYK yurtlarında kalan vatandaşlar evlerine gitmek için yola çıktı

İstanbul’daki kar esareti nedeniyle yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki yurtlarda misafir ediliyordu. İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine yurtlarda, misafirhanelerde ve dinlenme tesisindeki vatandaşlar evine gitmek için yola çıkmaya başladı.

İstanbul’da yaşanan kar fırtınası sonrası Vali Ali Yerlikaya’nın açıklamaların ardından mega kente Trakya’dan giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Giriş çıkışların yasaklanmasının ardından yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki yurtlarda misafir edildi. Yapılan son açıklamanın ardından İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırılması üzerine yurtlarda, misafirhanelerde ve dinlenme tesisindeki vatandaşlar evine gitmek için yola çıkmaya başladı.

Kırklareli’nde de KYK'da kalan 17'si yabancı 58 kişi yola çıktı
İkinci çıkan kararla evlerine gideceklerine çok mutlu olduklarını dile getiren Gönül Yeliz, “Çok şükür ikinci bir karar çıktı. Sonunda evimize gideceğiz ve çocuklarıma kavuşacağım. Yurtta kaldık çok iyi ilgilendiler, çok sıcak davrandılar. İstanbul’a çocuklarıma kavuşacağım için çok mutluyum” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle ...
Trakya buz kesti Yüksek kesimlerde kar kent merkezlerinde soğuk çilesi
YEREL HABERLER Trakya buz kesti Yüksek kesimlerde kar kent ...
Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar ...
Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu
Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.