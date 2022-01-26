Kırklareli’nde yangın

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde bir evde sobanın bacasından kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar'ın Çayırdere köyünde bir evde soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.