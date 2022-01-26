Kırklareli’nde ‘Kış Tedbirleri Kapsamında Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

’Kış Tedbirleri Kapsamında Koordinasyon Toplantısı’, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığının “Kış Tedbirleri” konulu genelgesi kapsamında Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında ’Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda bölgede ağır kış şartları sebebiyle devam eden çalışmalar ile alınan önlem ve tedbirler başta olmak üzere, il genelinde kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği çalışmalara yönelik planlamalar, yol güzergâhlarının durumu ve riskli bölgelere ilişkin durum değerlendirmesi ile kurumlar arasında yürütülecek iş ve işlemlerin eş güdümünün sağlanması konuları görüşüldü.

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