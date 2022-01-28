İstanbul'u kar esaretinden kurtaran kahramanlara teşekkür belgesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan yoğun karda yolda kalan araçları kurtarmaya giden çekici sürücülerine teşekkür belgesi verildi.

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan araçları kurtarmak için Kırklareli’nde giden çekici sürücülerine Kırklareli Valisi Osman Bilgin teşekkür belgesi verdi.

Duyarlılığından dolayı çekici sürücülerine teşekkür eden Vali Osman Bilgin Kırklareli’nde kamu, özel olmak üzere 27 aracın İstanbul’a gönderildiğini belirtti. Bilgin “Başta İl Özel İdaresi, belediyelerimiz ve özel sektörden firmalarla birlikte karla mücadeleye katkı sağladık. Özellikle karla mücadeleye katkı sağlayan tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi buradaki ticari işlerini bırakıp bizim bir çağrımıza kulak veren ve bu çağrıyla birlikte yaşanan tıkanmaların önüne geçebilmek için araçların çekilmesinde hizmet sunan çok değerli sürücülerimizi tebrik ediyorum. Onlara hem şahsım, hem ilim, hem de devletim adına şükranlarımı sunuyorum. Esasen devletimiz milletimiz bu tür davranışları, güzellikleri her zaman görmek istiyor. Özellikle zor zamanlarda sıkıntılı dönemlerde insanların daha çok ihtiyacı oluyor ve bu ihtiyacın karşılanmasında da hakikaten kardeşlerimizin çok büyük emekleri var. Kendilerine valilik olarak bir teşekkür belgesi takdim ettik. İnşallah ülkemizde bu tür yoğun malumunuz olduğu üzere geçen yıllar depremler yaşandı, yangınlar yaşandı bu tür sıkıntılar yaşanmaz. Ama tabii ki yaşandığında da tedbir almak en önemlisi” dedi.

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