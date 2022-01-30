Kırklareli’nde üreticilere eğitim

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Kırklareli’nde üreticilere kendiliğinden çıkan kenevir bitkisi ile mücadele, nitrat kirliliği gibi konularda eğitim verildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyünde üreticilere eğitim verildi. Eğitimde tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği, gıda israfı, kendiliğinden çıkan kenevir bitkisi ile mücadele, yerli ve milli arpa çeşitleri konusunda bilgiler verildi. Soru cevap kısmının ardından eğitim programı sona erdi.

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