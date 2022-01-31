Lüleburgaz'da, Bulgaristan'dan getirilen 740 litre sahte içki ele geçirildi

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Uğurcan KARAOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Bulgaristan'dan sahte içki getirip, piyasaya sürenlere yönelik operasyonda 740 litre sahte içki ele geçirildi, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda; Bulgaristan'dan sahte içki getirilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde 8 adreste yaptıkları aramalarda; sahte 350 litre şarap, 250 litre rakı, 120 litre bira, 20 litre viski olmak üzere toplam 740 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 1100 paket sebze tohumu, 200 saç boyası, 120 krem ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğurcan KARAOĞLU

2022-01-31 17:08:00



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