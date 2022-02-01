Kırklareli’de sahte para operasyonu

Kırklareli’de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler Bademlik Mahallesinde içerisinde M.B., H.B., H.D. ve Z.F.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 100 liralık 194 sahte banknot ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 130 lira ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve H.B. tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.