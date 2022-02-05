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Kırklareli’nde tekmeyle rakibini yaralayan futbolcuya 17 maç ceza

İHA

Kırklareli’nde tekmeyle rakibini yaralayan futbolcuya 17 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Kırklareli’nde amatör lig karşılaşmasında rakibini yaralayan futbolcuya 17 maç ceza verdi.
Kırklareli’nde 1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor Büyükmandıra Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. İlk yarıdan Hürriyetspor futbolcusu Talha Nazlı Kuştepe Gençliksporlu bir futbolcuya yaptığı faul sonucunda kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart gören Talha Nazlı sakatlığı sebebiyle yerden yatan Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş’ın yüzüne tekme atmıştı. Yaralanan futbolcu daha sonra Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu Karakaş’ın çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edildi. Daha sonra Karakaş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Lig'de 2 Ocak'ta oynanan Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor müsabakasında gerçekleşen saha olayları nedeniyle, Hürriyetspor Kulübü 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Aynı karşılamada rakibini yaralayan Hürriyetspor Kulübü sporcusu Talha Nazlı'ya ise şiddetli kural dışı hareketi nedeniyle 6 resmi müsabaka, rakibine yönelik saldırı eylemi nedeniyle 10 resmi müsabaka ve kırmızı karttan 1 resmi müsabaka olmak üzere 17 resmi müsabakadan men cezası verildi.
Hürriyetspor Kulübü yöneticisi Ersin Uyanık da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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