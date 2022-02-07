Kırklareli’nde durdurulan otomobilde 155 bin lira değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi

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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 155 bin lira değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla kaçak motosiklet parçaları getirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler E80 otobanı Hamitabat köyü yakınlarında N.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada aracın belirli yerlerine gizlenmiş piyasa değeri 155 bin lira olan 23 lüks motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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