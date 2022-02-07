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Vakaların en çok arttığı o ilde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti Trakya’da vakalarda artış devam ediyor

İHA

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında birinci sırada olan Kırklareli'nde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti.

Vakaların en çok arttığı o ilde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti Trakya’da vakalarda artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında birinci sırada olan Kırklareli’nde maskesiz gezen vatandaşlar ‘pes’ dedirtti.
Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Bir önceki hafta, il bazında 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 889,32 olan kentte, 22 28 Ocak tarihleri arasında il bazında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1214,42’e yükseldi. Bununla birlikte kenttin en işlek caddelerinde korona virüs önlemlerini hiçe sayıp, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Edirne ve Tekirdağ’da da vakalar arttı. Tekirdağ’da bir önceki hafta 814,01 olan vaka sayısı 22 28 Ocak tarihleri arasında 1020,01’e yükselirken Edirne ise 502,50’den 537,57’ye ulaştı.

“Kendi sağlığını düşünmüyorsan çevrenin sağlığını düşün”
Kırklareli’nde vatandaşların maske kuralına uymadıklarını dile getiren Sedat İleri adlı vatandaş, “Ben 2 senedir söylüyorum, şimdi de söylüyorum maskesiz gezmeyin sokakta olsun kapalı alanlarda olsun. Kapalı alanlarda maskesiz çok geziliyor. Artık bir şey söyleyemiyorum bizim halkımız cahil midir, dik başlımı nedir anlayamıyorum yani. Rabbim bize şifasını vermiş ama tedbiri de bize vermiş. Sağlık önemlidir. Kendisini düşünmüyorsa çevresini düşünün” dedi.
Adem Balsak ise herkesi maske, mesafe, temizlik ve aşı olmaya davet etti. Balsak vaka artış sebeplerinin tedbirlere uyulmadığı yönünde olduğunu vurguladı.

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