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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

İHA

Kırklareli’nde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

Korona virüsü hastalığına karşı geliştirilen ilk yerli inaktif Covid19 aşısı Turkovac, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid19 aşısı Turkovac’ın yaygın kullanımına başlandı. Acil kullanım onayının alınmasının ardından ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanan Turkovac aşısı, illerdeki diğer sağlık kuruluşlarına da gönderildi. Yaygın kullanımına başlanan Turkovac, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de uygulanmaya başlandı. Turkovac için randevusunu alan vatandaşlar aşısını olmak için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Kırklareli’nde ilk Turkovac aşısı Ahmet Yenigün isimli vatandaşa yapıldı. Yenigün 2 doz Biontech aşısı olduktan sonra 3. aşı için Turkovac’ı beklediğini ve bugün aşısını olduğunu belirterek, “Kırklareli’nde ilk Turkovac aşımızı olduk. Sağlık Bakanlığımıza, sağlık personelimize teşekkür ederiz. Daha önce 2 tane Biontech aşısı oldum, üçüncüde Turkovac oldum özelikle bekledim” dedi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, “Bugün 81 ilde başlayan Turkovac aşı uygulaması bugün itibariyle hastanemizde de başladı. İlimiz zaten aşı oranında Türkiye’de 5. sıradaydı. Açıkçası toplumda Turkovac aşı ile ilgili beklenti vardı. Sonra da sağ olsun bakanlığımızın 81 ilde başlattığı projeye Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak katkı sağlamaya başladık. Bugün itibariyle 35’i geçen randevu sayımız var. Halkın ilgisinin olduğunu biliyoruz. Bu konuda da aşılama oranımız daha da yükselecek. Bu konuda halkın ilgisine teşekkür ederiz. Herkesi aşı olmaya bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Aşı olmak için Turkovac aşını beklediğini söyleyen Barış Koçoğlu, “Aşının il deneme safhalarından beri Turkovac’a gönüllü kayıt olmuştum. Tabi ki ilimizde bu deneme olmadığı için Turkovac’ı bekledim. Şu anda da milli aşımız olan Turkovac aşısı olduğumuz için çok onurlu ve gururluyuz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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