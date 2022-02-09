Kırklareli'de yan yatan servise minibüs ve otomobil çarptı: 6 yaralı

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Uğurcan KARAOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, işçilerin taşındığı ve buzlanan yolda kontrolden çıkarak yan yatan midibüse, minibüs ve otomobil çarptı. Kazada 6 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Lüleburgaz ilçesi D-100 yolunun Yenibedir köyü yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, yan yattı. Fabrikaya giden işçilerin bulunduğu servise, arkadan gelen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada servis midibüsü ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2022-02-09 11:04:32



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