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Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde panayır ve tarım alanları sular altında kaldı

İHA

Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde panayır ve tarım alanları sular altında kaldı

Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı.
Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin de debisinin artmasına neden oldu. Bir hafta öncesine kadar debisi 510 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı. En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.
Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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