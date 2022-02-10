Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı

İHA

Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı.
Etkili olan sağanak yağış sebebiyle Ergene Nehri’nin debisi yükselerek Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde panayır alanı ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Taşan Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı. Bir hafta öncesine kadar debisi 5 10 metreküp arasında değişen Ergene Nehrinin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesimi 22 kat artarak 241 metreküpe ulaşmıştı. Bugün son ölçülen veriye göre 207 metreküp debiye düştü.
Ovanın Meriç Nehrinin geri tepmesiyle sular altından kaldığını dile getiren Recep Avcı, “Yağışların ve Meriç Nehrinin geri tepmesiyle kaynaklanan bir taşkın bu. Normalde ovamızda su 2 gün kalırdı. Ama bu Meriç Nehrinin taşması bizi etkiledi. En az 34 gün sular çekilmez. Bugün yavaş yavaş çekilmeye başladı. Dün çok artmıştı. Ovanın bazı yüksek kesimlerinde buğday ekili. Bu sular buğdaylara zarar verebilir” dedi.
Her yıl tarım arazilerin sular altında kaldığını ve çiftçiye büyük zarar verdiğini ifade eden Yılmaz Çetiner, “Burada her yıl su yükseldiğinde çiftçiye büyük zarar veriyor. Şu anda çeltik alanları haricinde ekilen buğdayları tamamını götürdü. Düşse bile onun bıraktığı mil, mil dediğimiz tortu gömecek zaten. Tarlaların içinde su kalırsa tamamen bitecek. Onları yeniden ekmek için ayçiçeğine kalır. O da buğdayın tava gelmesi için bekliyor ve ot büyüdüğü için ekim gecikiyor çıkışı etkiliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde panayır ve tarım alanları sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm ...
Kırklareli'de yan yatan servise minibüs ve otomobil çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırklareli'de yan yatan servise minibüs ve otomobil ...
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.