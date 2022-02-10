Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde sağanak yağış sebebiyle taşan Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı.

Etkili olan sağanak yağış sebebiyle Ergene Nehri’nin debisi yükselerek Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde panayır alanı ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Taşan Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı. Bir hafta öncesine kadar debisi 5 10 metreküp arasında değişen Ergene Nehrinin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesimi 22 kat artarak 241 metreküpe ulaşmıştı. Bugün son ölçülen veriye göre 207 metreküp debiye düştü.

Ovanın Meriç Nehrinin geri tepmesiyle sular altından kaldığını dile getiren Recep Avcı, “Yağışların ve Meriç Nehrinin geri tepmesiyle kaynaklanan bir taşkın bu. Normalde ovamızda su 2 gün kalırdı. Ama bu Meriç Nehrinin taşması bizi etkiledi. En az 34 gün sular çekilmez. Bugün yavaş yavaş çekilmeye başladı. Dün çok artmıştı. Ovanın bazı yüksek kesimlerinde buğday ekili. Bu sular buğdaylara zarar verebilir” dedi.

Her yıl tarım arazilerin sular altında kaldığını ve çiftçiye büyük zarar verdiğini ifade eden Yılmaz Çetiner, “Burada her yıl su yükseldiğinde çiftçiye büyük zarar veriyor. Şu anda çeltik alanları haricinde ekilen buğdayları tamamını götürdü. Düşse bile onun bıraktığı mil, mil dediğimiz tortu gömecek zaten. Tarlaların içinde su kalırsa tamamen bitecek. Onları yeniden ekmek için ayçiçeğine kalır. O da buğdayın tava gelmesi için bekliyor ve ot büyüdüğü için ekim gecikiyor çıkışı etkiliyor” şeklinde konuştu.

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