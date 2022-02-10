Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karadere köyünde kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 10 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, diğer kaçak göçmenler jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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