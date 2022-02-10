Kırklareli’nde durdurulan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince arama yapılan otomobilde kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, N.Ç’ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kaçak 8 bin adet makaron, 2 bin 800 paket sigara, 2 sigara sarma makinası ve 7 kilogram tütün ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili N.Ç’yi gözaltına alındı.

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