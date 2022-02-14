Trakya’da ki barajların doluluk oranı arttı

Trakya’da etkili olan sağanak yağış ve karların erimesiyle 14 barajın doluluk oranı arttı.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 14 barajın doluluk oranı yüzde 57 iken bu yıl yüzde 62’ye yükseldi. Yetkililerden alınan verilere göre, Tekirdağ’da Aralık 2021'de 4 barajın doluk oranı 150 milyon 730 bin metreküp iken Şubat 2022’de 186 milyon 374 bin metreküpe yükseldi. Edirne’de 198 milyon 846 bin metreküp su bulunan 6 baraj 264 milyon 776 bin metreküpe ulaştı. Kırklareli'nde ise 163 milyon 235 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı Şubat ayında 241 milyon 240 bin metreküp olarak ölçüldü.

Sağanak yağış ve karların erimesiyle İstanbul’u destekleyen barajlarında doluluk oranını arttırdı. Kasım 2021’de doluluk oranı yüzde 4 seviyelerine düşen Kazandere Barajında nasibini aldı. İSKİ’nin verilerine göre Kazandere barajı 94.8’e ulaştı. Papuçdere Barajı ise Kasım ayında 2.63 ölçülürken son verilere göre 95.16 seviyesine yükseldi.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları Ömerli Barajı yüzde 95.21, Papuçdere Barajı yüzde 95.16, Sazlıdere barajı yüzde 48.2, Büyükçekmece Barajı yüzde 75.1, Alibeyköy Barajı yüzde 75.06, Terkos Barajı yüzde 75.51, Kazandere Barajı yüzde 94.8, Elmalı Barajı yüzde 100, Darlık Barajı yüzde 79.8, Istrancalar Barajı yüzde 92.05 olarak ölçüldü.

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