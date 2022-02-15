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Kırklareli’nde sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan K.F.’yi tespit etti. Ekiplerce yapılan operasyonda K.F. evinde yakalandı

Gözaltına alınan K.F.’nin jandarmada işlemleri sürüyor.

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