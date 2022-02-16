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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 ton 800 kilogram ete el konuldu: 62 bin TL ceza

İHA

1 ton 800 kilogram ete el konuldu: 62 bin TL ceza

Kırklareli’nde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan 1 ton 800 kilogram ete el konuldu.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan etleri parçalayarak piyasa sürüdüğü bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan bir şekilde faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulanırken 1 ton 800 kilogram ete konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği resmi kontrol neticesinde onaysız olarak faaliyet gösteren, teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan ortamda et parçalama faaliyeti gösteren işletme tespit edildi. Gerçekleştirilen resmi kontrol neticesinde işletme içerisinde bulunan yaklaşık bin 800 kilogram et ve sakatata el konularak söz konusu işletmeye müdürlüğümüzce 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununun 41. maddesi (a) bendi gereğince bakanlıkça belirlenen hijyen esaslarına uymadığından dolayı 20 bin 706 TL, yine aynı kanunun 41. maddesi (b) bendi gereğince bakanlıktan onay almadan faaliyet göstermesi nedeniyle 41 bin 426 idari para cezası işlemi uygulanmıştır. Ayrıca konu hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiştir. Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için ilimiz genelinde tüm gıda kontrol görevlisi personelimizce 24 saat esasına göre resmi kontrollerimiz aralıksız olarak devam etmekte olup kurallara uymayan gıda işletmelerine göz açtırılmayacaktır” dendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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