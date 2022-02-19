Kırklareli’nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün merkeze bağlı Karakoç köyü merasında otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmada otomobilin içinde bulunan kişinin Fatih Ç. olduğunu ve tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlenmişti.

Fatih Ç’nin ölü olarak bulunduğu otomobil kiralık olduğu öğrenilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında F.Ş. ile S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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